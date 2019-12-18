الرياض 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واسنفذ المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية منذ بداية عام 2019م, 50 دورة تدريبية بعنوان المساعدة النفسية الأولية قدمها نخبة من الخبراء في مجال تعزيز الصحة النفسية وحضرها أكثر من 1500 مستفيد في عدد من مدن المملكة.وتهدف الدورات إلى زيادة المعرفة بالاضطرابات النفسية وسبل المساعدة المتاحة لأفراد المجتمع، وتخفيف آثار المرض النفسي، والالمام بتقديم المساعدة النفسية الأولية، بالإضافة إلى تقليل الوصمة ورفع مستوى الثقافة النفسية.ويد البرنامج التدريبي من البرامج النوعية الموجهة لجميع فئات المجتمع من غير المتخصصين على مدى يومين بمعدل 10 ساعات تدريبية، ويساعد على معرفة الخطوات العلمية والعملية عند الحاجة لتقديم المساعدة النفسية الأولية للأمراض والاضطرابات النفسية.// انتهى //18:22ت م0217