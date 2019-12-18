الرياض 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واسعقدت الهيئة العامة للرياضة اليوم بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وبحضور رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس مانويل روبياليس مؤتمراً صحفيّاً كشفت من خلاله عن تفاصيل استضافة المملكة العربيّة السعودية لكأس السوبر الإسباني نسخة 2020، التي تقام لأول مرة في تاريخ البطولة بمشاركة أربعة أندية وهي: برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وفالنسيا، المربع الذهبي، وذلك خلال أيام 8 و 9 و 12 يناير 2020م .وتم خلال المؤتمر إعلان تفاصيل وأسعار التذاكر للمباريات الثلاث التي سيتمكّن الجماهير من شرائها عبر منصّة شارك www.sharek.sa ، حيث تبدأ أسعار تذاكر مباراتي النصف نهائي وستقام بين فالنسيا وريال مدريد يوم 8 يناير وبين برشلونة وأتلتيكو مدريد في 9 يناير على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله (الجوهرة) ابتداءً من 75 ريالاً، وتبدأ أسعار تذاكر المباراة النهائيّة التي ستجمع الفائزين من المباراتين يوم 12 يناير على ذات الملعب ابتداءً من 150 ريالاً.وستصحب المباريات مجموعة من الفعاليات الترفيهيّة والثقافيّة لتجعل من المناسبة الكرويّة مهرجاناً عالميّاً يستقطب الجماهير المحبّة لكرة القدم الإسبانيّة خلال خمسة أيّام تاريخية في جدّة.وعن الكأس المرتقبة صرح سمو الرئيس: "امتداداً لاستراتيجيّة طويلة المدى تهدف إلى وضع المملكة كأحدى أهم الوجهات العالميّة للاستمتاع بأفضل البطولات الرياضيّة، نسعد كثيراً باستضافة الأقطاب الأربعة للكرة الإسبانيّة في مهرجان كروي يمتد لخمسة أيّام في جدّة، حيث تقام البطولة لأوّل مرّة بنظامها الجديد على أرض المملكة. ستستمتع الجماهير السعوديّة والسيّاح من جميع أنحاء العالم بوجبة كرويّة على أعلى طراز، يؤكّد قدرات المملكة في استضافة أهم البطولات والأحداث الرياضيّة في مختلف الرياضات".من جانبه أوضح رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس بقوله أن السعودية نجحت في إحضار، ما أراه، أفضل بطولة مصغرة في العالم ، وقالت زرت المرافق المجهزة للبطولة من الملعب الرئيس إلى ملاعب التمارين ودهشت مما شاهدت، حيث ستكون بطولة عظيمة بحضور جماهير من جميع أنحاء العالم وأنا سعيد بذلك، مقدما الشكر الجزيل للمملكة العربية السعودية ولهيئة الرياضة على إتاحة هذه الفرصة لنا بأن نكون هنا بينكم .وكان سمو رئيس مجلس الإدارة قد اصطحب منسوبي الاتحاد الإسباني برئاسة روبياليس في جولة راجلة في (الجوهرة)، للتعرف على المرافق المتاحة للفرق والإعلاميين والجماهير التي ستعيش خمسة أيّام مميّزة تطلق فيها الكرة الإسبانيّة بطولتها بالحلة الجديدة .وقد اطّلع وفد مشكّل من الاتحاد الإسباني أيضاً على ملاعب التدريب ومنشآت الأندية التي ستستضيف الأندية الإسبانيّة الأربعة مطلع العام المقبل، وقد أبدى الوفد ارتياحا تاماً لجاهزيّة كل المنشآت لاستضافة الحدث العالمي .// انتهى //18:30ت م0218