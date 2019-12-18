بغداد 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واسلقي مدنيان عراقيان مصرعهما بحادثين أمنيين منفصلين في محافظتي بغداد وديالى اليوم.وأفاد مصدر أمني عراقي بأن مدنيًا قتل بأسلحة كاتمة للصوت بمنطقة الحسينية شمال شرقي بغداد.وتابع المصدر "كما قتل مدني ثانٍ بنيران أسلحة كاتمة للصوت أطلقها عليه مسلحون مجهولون في سوق ناحية أبي صيدا التابعة لقضاء المقدادية بشمال شرقي مدينة بعقوية مركز محافظة ديالى.// انتهى //18:39ت م0224