بيروت 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم, على ارتفاع بنسبة 0.02% أي ما يعادل نصف نقطة، ليقفل عند مستوى 761.28 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 24 ألفا و507 أسهم، بقيمة 357 ألفا و834 دولاراً أمريكياً، نفّذت خلال 20 صفقة.كما ارتفعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و521 ألف دولار أمريكي، مقارنة مع 7 ملايين و520 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //18:53ت م0225