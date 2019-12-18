الرياض 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واسرعى سمو الأمير أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن محافظ الدرعية حفل افتتاح توسعة مركز التأهيل الشامل التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي , ومدير مركز التأهيل الشامل بالدرعية علي القباني، وممثلو الدوائر الحكومية في المحافظة ومديرو ومديرات المراكز الإيوائية والإدارت التابعة للفرع.وبُدئ الحفل بالسلام الملكي , ثم آيات من الذكر الحكيم تلاها أحد نزلاء المركز , بعدها ألقى القباني كلمة رحب فيها بسمو المحافظ وشكره على تخصيص جزء من وقته لتشريف الحفل , كما شكر معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية ومعالي مساعده المهندس محمد الجاسر على وقفتهما ومتابعتهما وتذليل كل العقبات من أجل اكتمال التوسعة وإنجازها في أقل فترة زمنية ممكنة .ثم ألقى الدكتور يوسف السيالي كلمة شكر فيها سمو محافظ الدرعية على تشريفه الحفل وافتتاحه التوسعه , كما شكر معالي المهندس احمد الراجحي ومعالي مساعده المهندس محمد الجاسر على وقوفهما دعمهما ، شاكراً كل العاملين في المركز على جهودهم التي يبذلونها لخدمة النزلاء .بعدها قص سمو محافظ الدرعية شريط التوسعة الجديدة للمركز معلنا تدشينها رسمياً , ثم استمع الجميع من مدير المركز لشرح مفصل عن الخدمات المقدمة للمستفيدين من فئة ذوي الإعاقة, والإدارات والأقسام التي يحتويها.وشهد حفل التدشين توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين مركز التأهيل الشامل بالدرعية والمستشفى السعودي الألماني بالرياض، ممثلاً بمديره العام الدكتور سيف إبراهيم يقوم بموجبها المستشفى بدعم كل البرامج والمناسبات الموجهة لذوي الإعاقة .يذكر أن الطاقة الاستيعابية للتوسعة الجديدة تحوي قرابة 60 سريراً وتحتوي على صالة رياضية بمرافقها , ومحطة تمريض وعيادة نفسية ومكتبا للمراقبين الاجتماعيين , وستسهم في تقليل نسبة الازدحام في الغر،ف إلى جانب تمكين برامج مكافحة العدوى واشتراطات الأمن والسلامة .// انتهى //19:11ت م0226