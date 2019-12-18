بيروت 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واسواصل الطيران التجسسي الإسرائيلي تحليقه فوق المدن والقرى اللبنانية منتهكاً قرار مجلس الأمن رقم 1701.وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها اليوم أن "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي انتهكت سيادة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش الجنوبية، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، وبعدها غادرت الأجواء من فوق بلدة الناقورة".وذكرت في بيان أنّ "طائرة عدوّة مماثلة انتهكت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق الجنوب اللبناني، وبعدها غادرت الأجواء من فوق البلدة المذكورة".ولفتت إلى متابعة موضوع الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".// انتهى //19:28ت م0231