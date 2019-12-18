الرياض 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واسأكد محافظ رماح فهد عبدالله المسعود، على الدور الاقتصادي الذي تقدِّمه الدورة الرابعة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، للمنطقة والقرى المحيطة بها، مشيدًا بما يحظى به مركز رماح من تنمية وتطوير في الخِدْمات والمرافق، التي تصب بشكل مباشر في مصلحة المواطن.وقال : "تعيش المحافظة هذه الأيام فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، التي يظهر فيها بشكل واضح النقلة النوعية في المهرجان، ومستوى الفعاليات المقدمة لصالح ملاك الإبل.وكشف المسعود عن استعداد المحافظة منذ وقت مبكر للمهرجان وفعالياته، وقال: "سخرنا جميع الطاقات والإمكانيات لخدمة المهرجان وزوَّاره، وشملت الاستعدادات النواحي الأمنية والخدمية والصحية، إضافة إلى ما يتعلق بأمور السكن للزائرين في الوحدات السكنية المفروشة ومراقبتها، ومراقبة المحلات الغذائية والمطاعم".وأشار إلى أنَّ المحافظة استفادت من المهرجان على مختلف الأصعدة والمستويات، بدءًا بالنمو الاقتصادي، وتطور البنية التحتية، وتوفير الخِدْمات الأمنية، وكلها تعود بشكل مباشر على مصلحة المواطن واستقراره وراحته.ورفع محافظ رماح، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- على دعمهم للتراث العربي، وما قدموه لملاك الإبل من رعاية واهتمام.وثمَّن المحافظ عبدالله المسعود لرئيس مجلس إدارة نادي الإبل ورئيس المنظمة الدولية للإبل فهد بن فلاح بن حثلين، جهوده التي بذلها في تطوير المهرجان والفعاليات المصاحبة، وتطوير موقع المهرجان، وما حظي به ملاك الإبل من دعم وتنمية في ظل قيادته لمنظومة النادي.// انتهى //19:40ت م0233