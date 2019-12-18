بروكسل 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واسالتقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي اليوم المديرة العامة للتعليم والشباب والرياضة والثقافة بالمفوضية الأوروبية ثيميس كريستوفيدو.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي في جميع المجالات, إضافةً إلى مناقشة المواضيع والمسائل ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:42ت م0235