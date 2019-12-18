الرياض 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واسنظمت وزارة الداخلية في ديوان الوزارة اليوم، معرضاً بمناسبة يوم الشرطة العربي.وعبر معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود بهذه المناسبة عن بالغ العرفان والتقدير لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - من دعم واهتمام لرجال الأمن ومساندتهم بكل ما تتطلبه مهامهم لأداء واجباتهم للمحافظة على الأمن والسلامة، كما رفع معاليه الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب على ما يقوم به سموه من جهود متواصلة لدعم مسيرة العمل الأمني بالوطن العربي لتحقيق أقصى درجات الشعور بالأمن والاستقرار في نفس كل مواطن عربي.وأعرب معاليه عن شكره لجميع رجال الأمن بالمملكة على ما يقومون به من جهود في مجال الأمن.من جهته، أكد معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني أن المملكة العربية السعودية وهي تستذكر يوم الشرطة العربي الذي يصادف يوم 18 ديسمبر من كل عام لا يسعها إلا أن ترفع جزيل شكرها وعظيم امتنانها لقائد مسيرة هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يحظى به أمن هذه البلاد من دعم وعناية مكنتها بتوفيق الله من تحقيق التميز في الكثير من المجالات التنموية، كما أن توجيهات ومتابعة سمو وزير الداخلية، خطت بالأمن إلى مزيد من التطور والنماء إيماناً بالدور الرئيسي الذي تضطلع به وزارة الداخلية للمحافظة على الأمن والسلامة.وأشار معالي الفريق القحطاني إلى أن التضحيات الجسام التي يقدمها رجال الشرطة بكافة تخصصاتهم الأمنية تؤكد دوماً على أن يوم الشرطة ليس مناسبة عابرة بل فرصة لشكر الله أولاً ثم الثناء على دعم القيادة الرشيدة على توطيد نعمة الأمن والأمان التي يستشعرها كل مواطن ومقيم وإنسان عربي مخلص يعي ويقدر عظم المسؤولية الأمنية والشرطية الملقاة على عاتق وكاهل هذه الأجهزة وما تقوم به من سهر وواجب أمني وإنساني واجتماعي لذلك.// انتهى //20:10ت م0238