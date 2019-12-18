عمّان 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واسسجلت وزارة الصحة الأردنية 5 حالات وفاة لأردنيين إثر إصابتهم بفيروس إنفلونزا الخنازير"إتش ون إن ون".وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر: إن عدد الحالات المثبتة مخبريًا إصابتها بإنفلونزا الخنازير حتى اليوم بلغت 199 حالة، مضيفًا أن إنفلونزا الخنازير هي إنفلونزا موسمية ويتم التعامل معها ضمن الفيروسات المسببة للإنفلونزا في موسم الشتاء، وأن ذروة هذه الإنفلونزا عادة تكون في نهاية شهر 12 من كل عام ثم تبدأ حدتها بالانخفاض.وأكد أن الوضع مسيطر عليه باستثناء حالة الطوارئ المعلنة في جميع مديريات الصحة بالمحافظات الأردنية.// انتهى//20:43ت م0241