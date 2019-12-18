أبوظبي 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واسالتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم في أبو ظبي وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها والتعاون بينهما في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //20:47ت م0242