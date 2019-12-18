إسلام آباد 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واسالتقى قائد القوات البحرية الباكستانية الأدميرال ظفر محمود عباسي اليوم نظيره الروسي الأدميرال نكولي أناتوليوش يومينوف الذي يزور باكستان حاليًا.وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي جرى بمقر قيادة القوات البحرية في إسلام آباد الأمور ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين القوات البحرية في البلدين.وأطلع الأدميرال عباسي نظيره الروسي على دور باكستان في القضاء على الإرهاب والحفاظ على الأمن البحري في المنطقة.من جانبه أشاد قائد القوات البحرية الروسية بجهود القوات البحرية الباكستانية في دعم الأمن والاستقرار في المياه الإقليمية.// انتهى //20:48ت م0243