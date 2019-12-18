الرياض 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واسأسهم إقرار وزارة التجارة والاستثمار التصويت في انتخابات الغرف التجارية والصناعية إلكترونياً عن بعد ودون زيارة مقر الانتخاب في رفع مشاركة الناخبين بنسبة تجاوزت 200 في المائة في أول انتخابات يتم إجراؤها بعد تطبيق القرار، الذي أسهم في توسيع قاعدة المشاركة الشعبية لانتخابات مجالس إدارات الغرف ووفر ميزانيات تنظيم الانتخابات وعناء حضور الناخبين.وشهدت انتخابات الغرفة التجارية الصناعية بمدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية التي انطلقت اليوم بتصويت 1667 ناخباً وناخبة في أول 10 ساعات بيومها الأول، بينما سجلت في دورتها الماضية تصويت 490 مشاركاً ومشاركة خلال يومين.وكانت "التجارة" قد أعلنت أمس الأول بدء تطبيق التصويت الإلكتروني لانتخابات الغرف التجارية والصناعية بهدف تسهيل الإجراءات للناخبين والناخبات وتطوير طريقة التصويت من يدوي إلى إلكتروني عن بعد دون الحاجة لحضور مقر الانتخاب .ووفرت وزارة التجارة والاستثمار خدمة التصويت على الموقع الإلكتروني للوزارة عبر رابط موحد لجميع الغرف Voting.mci.gov.sa حيث يمكن كل ناخب وناخبة من التصويت بانتخابات الغرفة التجارية والصناعية الخاصة بمنطقتهم إلكترونياً دون عناء أو انتظار.وتمكن الخدمة الجديدة الناخبين والناخبات من التجار والصناع من المشاركة في انتخابات الغرف التجارية والصناعية إلكترونياً وخلال دقائق، بعد أن كان الوقت المقدر لها في السابق يصل لساعات بالنظر لضرورة قيام الناخبين والناخبات بالتصويت في مقر الغرف التجارية والصناعية في السابق، مما كان يقلل من أعداد الناخبين المؤهلين للتصويت.وتهدف الخدمة لتسهيل وتيسير الإجراءات وتوفير الوقت والجهد والاعتماد على توفير الخدمات الإلكترونية بما يضمن الشفافية والمصداقية.وتأتي هذه الخدمة ضمن سلسلة من الخدمات الإلكترونية للوزارة الهادفة لزيادة أعداد المصوتين في الغرف التجارية والصناعية وتطوير أعمال وإجراءات القطاع الخاص وإزالة أي عوائق قد تقف أمام توسع القطاع التجاري في المملكة وتوظيف التقنية في خدمة الاقتصاد المحلي.// انتهى //20:55ت م0245