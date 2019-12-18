الخرطوم 21 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 18 ديسمبر 2019م واسالتقى النائب العام السوداني مبارك محمود عثمان اليوم عضوة مكتب العدالة الجنائية بوزارة الخارجية الأمريكية كيلي كوري التي تزور الخرطوم حاليًا.وأكد النائب السوداني تقديم كل من يثبت تورطه من منسوبي القوات النظامية المختلفة في كل الأحداث التي حدثت طوال الثلاثين عامًا الماضية إلى محاكمات عادلة وعاجلة ورفع الأمر لمجلس السيادة للتقرير بشأنهم في حال تمسك وحداتهم بعدم رفع حصاناتهم.من جانبها أشادت كيلي كوري بالمجهودات الكبيرة المبذولة من قبل النيابة العامة، مشيرة إلى أن مكتب العدالة الجنائية بوزارة الخارجية الأمريكية على استعداد لتقديم كافة المساعدات الفنية والمعلوماتية.//انتهى//21:00ت م0247