دبي 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واسيستعرض نخبة من اللاعبين والمدربين تجاربهم في جلسات الدورة الـ14 من "مؤتمر دبي الرياضي الدولي ضمن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي سنوياً منذ العام 2006 ، تحت شعار "مسرعات مستقبل كرة القدم " الأسبوع القادم في الـ 28 من ديسمبر 2019 في قاعة الجوهرة بمدينة جميرا.وتأتي مشاركة اللاعبين للمرة الأولى في المؤتمر ضمن جلستين خصصت الأولى للاعبين والأخرى للمدربين وفق محور خاص بدور كرة القدم في تحديد مستقبل اللاعبين وتحويلهم من أشخاص عاديين ، ليكونوا نجوماً في أوطانهم وفي العالم ، فيما ستكون جلسة المدربين مخصصة للاطلاع على دور التكنولوجيا في التدريب الحديث في عالم كرة القدم .وتتضمن جلسة اللاعبين ثلاثة أسماء تحضر للمرة الأولى في المؤتمر هم: جواو فيليكس نجم "أتلتيكو مدريد" والمنتخب البرتغالي، و روميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان والمنتخب البلجيكي، و ميراليم بيانيتش صانع ألعاب يوفنتوس ومنتخب البوسنة، واللاعب البرتغالي الشاب جواو فيليكس الذي يتألق في مركز المهاجم الصريح أو الوسط المهاجم في صفوف منتخب البرتغال لكرة القدم .وتجمع جلسة المدربين ثلاثة رياضيين حققوا نجاحات كبيرة كلاعبين، كما أثبتوا تميزهم كمدربين وهم: ديدييه ديشان مدير المنتخب الفرنسي والفائز بكأس العالم لعام 2018 الذي يعود للمشاركة كمتحدث في المؤتمر للمرة الثانية، وريان جيجز المدير الفني لمنتخب ويلز وأسطورة مانشستر يونايتد وسيموني إينزاجي المدير الفني لنادي لاتسيو الإيطالي.// انتهى //21:03ت م0248