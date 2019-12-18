رياضي / لجنة المنتخبات في الاتحاد السعودي لكرة السلة تعقد اجتماعها
الأربعاء 1441/4/21 هـ الموافق 2019/12/18 م واس
الرياض 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واس
عقدت لجنة المنتخبات في الاتحاد السعودي لكرة السلة اليوم اجتماعها برئاسة عضو مجلس الإدارة الدكتور غسان يوسف طاشكندي .
وتم خلال الاجتماع مناقشة تقييم مشاركات المنتخبات السابقة في البطولات السابقة ، ووضع برنامج لمشاركة جميع المنتخبات في الاستحقاقات المقبلة ، ومناقشة أبرز احتياجات ومتطلبات المرحلة المقبلة لتجهيز وإعداد المنتخبات بصورة المطلوبة ، بالإضافة إلى مراجعة قائمة لاعبي النخبة، ودراسة تقييم التوصيات السابقة التي طبقت لتطوير اللعبة والمنتخبات.
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21:08ت م
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