الرياض 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واسعقدت لجنة المنتخبات في الاتحاد السعودي لكرة السلة اليوم اجتماعها برئاسة عضو مجلس الإدارة الدكتور غسان يوسف طاشكندي .وتم خلال الاجتماع مناقشة تقييم مشاركات المنتخبات السابقة في البطولات السابقة ، ووضع برنامج لمشاركة جميع المنتخبات في الاستحقاقات المقبلة ، ومناقشة أبرز احتياجات ومتطلبات المرحلة المقبلة لتجهيز وإعداد المنتخبات بصورة المطلوبة ، بالإضافة إلى مراجعة قائمة لاعبي النخبة، ودراسة تقييم التوصيات السابقة التي طبقت لتطوير اللعبة والمنتخبات.// انتهى //21:08ت م0250