سكاكا 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه في الإمارة اليوم المرحلة الثانية من مراحل بناء إستراتيجية تطوير المنطقة، بحضور معالي المستشار المهندس إبراهيم بن محمد السلطان وممثلي مكتب دعم هيئات التطوير، والفريق الاستشاري المنفذ للإستراتيجية من شركة Strategy@ وشركةAtkins وشركة JLL.وجرى خلال الاجتماع استعراض النتائج التي توصلت إليها الشركة خلال عملها في المرحلتين الأولى والثانية ، والفرص السانحة لتطوير المنطقة ومحافظاتها، والإطار العام لبناء وحوكمة برامج ومبادرات الإستراتيجية.وفي ختام الاجتماع أكد سمو أمير منطقة الجوف أهمية ربط مبادرات وبرامج الإستراتيجية مع أهداف رؤية المملكة 2030 وخطط الوزارات والجهات التنموية والتطويرية، حاثا الفريق الاستشاري على سرعة الانتهاء من مشروع الإستراتيجية تمهيداً للإعلان عنها وتدشينها بما يلبي تطلعات أهالي منطقة الجوف .// انتهى //21:10ت م0251