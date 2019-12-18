الخرطوم 21 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 18 ديسمبر 2019م واسالتقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بينزي الذي يزور الخرطوم حاليًا.وأشاد البرهان خلال اللقاء بالبرامج التي ينفذها برنامج الغذاء العالمي بالسودان.وأوضح بينزي من جانبه أن المباحثات تركزت حول الترتيبات الخاصة بتوصيل المساعدات الإنسانية للمحتاجين، مبينًا أنه طلب من رئيس مجلس السيادة دعم خطط برنامج الغذاء العالمي لتوصيل المساعدات الإنسانية للمحتاجين.وأضاف أن البرنامج يعمل في كل أنحاء السودان ويقدم مساعداته للشرائح المحتاجة.// انتهى //21:34ت م0252