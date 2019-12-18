باريس 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واسشهدت العاصمة الفرنسية باريس اليوم فعاليات اليوم العالمي للغة العربية تحت عنوان "اللغة العربية والذكاء الاصطناعي" والذي نظمته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بدعم من مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية وبالتعاون مع المندوبية الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى اليونسكو، بحضور معالي الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، ومعالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، والمندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو الدكتور إبراهيم بن يوسف البلوي، والقائم بأعمال سفار المملكة في فرنسا سعد النفيعي، والمدير العام لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية الأستاذ صالح بن بن إبراهيم الخليفي، ومساعد المديرة العامة لقطاع الاتصالات والمعلومات بالمنظمة معز شقشوق، وعدد من ممثلي المنظمات والمجامع اللغوية وأعضاء البعثات الدبلوماسية، وكذلك المثقفين والأدباء والمفكرين والكتاب المهتمين باللغة العربية.وشاركت مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية كراعٍ وداعم ضمن برنامج الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود لدعم اللغة العربية في اليونسكو.وثمن المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة اليونسكو الدكتور إبراهيم بن يوسف البلوي في كلمته خلال حفل الافتتاح جهود المنظمة في تبني هذه الاحتفالية، و‏بدور مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية ودعمها لمثل هذه البرامج التي كان لها أثر كبير في انتشار اللغة العربية وتعزيز تواجدها في أروقة المنظمة .وبيّن أن الذكاء الاصطناعي أصبح محل عناية واهتمام عالمي، مشيرًا إلى أن ما دعا لاختيار محور هذا العام هو الاهتمام والعناية التي توليها رؤية المملكة 2030 بالقضايا الاستشرافية المرتبطة بالتكنلوجيا واستخداماتها في الذكاء الاصطناعي ومستقبل في المملكة، حيث أنشئت بأمر ملكي في الـ 30 من شهر أغسطس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.// يتبع //21:39ت م0253

من جهته أكد مدير عام مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية صالح بن إبراهيم الخليفي حرص مجلس أمنا المؤسسة على تعزيز الشراكة مع منظمة اليونسيكو ودعمها للمزيد من النجاحات.وأوضح الخليفي أن الذكاء الاصطناعي قضية مهمة تشغل بال العالم، ويعد بمستقبلٍ تقني مبهر للبشرية ويحتاج لتعاملٍ مختلف فكراً ولغةً وأخلاقاً، مشدداً على أن لغتنا العربية بعراقتها وعمقها اللفظي والأدبي وما يختزنه موروثها من قيم إنسانية وحضارية قادر على استيعاب معطيات ومخرجات الذكاء الاصطناعي على اختلاف تشعباته وتقنياته.وأعرب مساعد المديرة العامة لقطاع الاتصالات والمعلومات باليونسكو معز شقشوق من جانبه عن اعتزازه بالتعاون القائم بين اليونسكو و مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية، مشيرًا إلى اهتمام وحرص اليونسكو لإنجاح تلك البرامج التي تتم بينها وبين المؤسسة والتي من أهمها دعم الاحتفال السنوي باللغة العربية .وتجري إقامة جلسات نقاش حول موضوع هذه السنة يشارك فيه نخبة من الخبراء والأكاديميين وممثلي المنظمات والمجامع اللغوي، و تتطرق الجلسة الأولى إلى تأثير الذكاء الاصطناعي في الحفاظ على اللغة العربية وتعزيزها، فيما تتركز تطرق الجلسة الثانية على موضوع حوسبة اللغة العربية ورهان المستقبل المعرفي، وتشهد الاحتفالية كذلك إطلاق التقرير الإقليمي بعنوان "بناء مجتمعات المعرفة في المنطقة العربية: اللغة العربية بوابة للمعرفة".كما تنظم المؤسسة على هامش الاحتفالية الملتقى الأول لرؤساء أقسام تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في أوروبا، بدعم من برنامج الأمير سلطان بن عبدالعزيز لدعم اللغة العربية في اليونسكو ، والذي يهدف إلى التعريف بالمؤسسات اللغوية العربية الأوروبية، وربط المؤسسات اللغوية العربية في أوروبا ببعضها وربطها بالمؤسسات اللغوية في العالم العربي.// انتهى//21:39ت م0254