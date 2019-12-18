القاهرة 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واسبدأت اليوم بالقاهرة فعاليات الاجتماع العادي الخامس عشر لرؤساء الأركان ورؤساء أجهزة السلامة والأمن الأفارقة برئاسة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد.ويأتي الاجتماع استكمالاً لأعمال اللجنة المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن، التي تستضيفها جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 15-19 ديسمبر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة.// انتهى //21:52ت م0255