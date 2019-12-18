الرياض 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واسشاركت وزارة الداخلية في المعرض المصاحب لأعمال الدورة الـ 23 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، المنعقدة في الرياض.واطلع زائرو المعرض من أصحاب المعالي الوزراء، والمختصين في مجال التقنية من داخل المملكة وخارجها على ماتضمنه الركن المخصص لوزارة الداخلية (الأمن الرقمي) من خدمات تقنية في المجالات الأمنية والخدمية، مثل برنامج المدن الآمنة والأنظمة الإلكترونية، ومشروع مركز العمليات الأمنية الموحد ( 911)، والتأشيرة السياحية، إضافة إلى منصة "أبشر" الإلكترونية، مبدين إعجابهم بما شاهدوه من تقنيات حديثة أسهمت في مساندة العمل الأمني ووفرت خدمات أمنية بجودة عالية.// انتهى //22:20ت م0262