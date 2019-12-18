عام / وزارة الداخلية تشارك في المعرض المصاحب لأعمال الدورة الـ23 لمجلس وزراء العرب للاتصالات والمعلومات
الأربعاء 1441/4/21 هـ الموافق 2019/12/18 م واس
الرياض 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واس
شاركت وزارة الداخلية في المعرض المصاحب لأعمال الدورة الـ 23 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، المنعقدة في الرياض.
واطلع زائرو المعرض من أصحاب المعالي الوزراء، والمختصين في مجال التقنية من داخل المملكة وخارجها على ماتضمنه الركن المخصص لوزارة الداخلية (الأمن الرقمي) من خدمات تقنية في المجالات الأمنية والخدمية، مثل برنامج المدن الآمنة والأنظمة الإلكترونية، ومشروع مركز العمليات الأمنية الموحد ( 911)، والتأشيرة السياحية، إضافة إلى منصة "أبشر" الإلكترونية، مبدين إعجابهم بما شاهدوه من تقنيات حديثة أسهمت في مساندة العمل الأمني ووفرت خدمات أمنية بجودة عالية.
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22:20ت م
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