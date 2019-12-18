باريس21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واسشملت احتفالية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو) باليوم العالمي للغة العربية التي أقيمت اليوم في مقر المنظمة في العاصمة الفرنسية باريس بدعمٍ من مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية وبالتعاون مع المندوبية الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى اليونسكو،على جلستي نقاش حول موضوع هذا العام الذي حمل عنوان " اللغة العربية والذكاء الاصطناعي "، بحضور عدد من ممثلي المنظمات والمجامع اللغوية والمثقفين والأدباء والمفكرين والكتاب المهتمين باللغة العربية.وتطرقت جلسة النقاش الأولى إلى تأثير الذكاء الاصطناعي في الحفاظ على اللغة العربية وتعزيزها، والتي أدارها الأمين العام للجمعية الأوروبية للموارد اللغوية الدكتور خالد شكري، تحدث بها معالي أمين عام مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع " موهبة" الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، ورئيس مجلس إدارة شركة صخر الأستاذ محمد الشارخ ، وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتورة منى المالكي ، وأستاذ فقه اللغات العربية واللهجات في جامعة واسط الدكتور محمد خلاطي سراي.وناقشت الجلسة الثانية موضوع حوسبة اللغة العربية ورهان المستقبل المعرفي، أدارها مساعد مدير عام مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية الدكتور عبد العزيز بن علي المقوشي، وتحدث بها كل من أستاذة مساعدة وباحثة في تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي في الجامعة الأمريكية في بيروت الدكتورة ماريت عوض، وأستاذ هندسة اللغة العربية في جامعة سيدي محمد بن عبدالله الدكتور محمد حناش ، وأستاذة التاريخ القديم في جامعة الملك سعود الدكتورة فتحية عقاب، والباحث الأول ومدير عام الإدارة العامة للمعجمات اللغوية وإحياء التراث في القاهرة الدكتور عاطف مغاوري.// يتبع //22:34ت م0263

وجرى خلال الاحتفالية إطلاق التقرير الإقليمي بعنوان "بناء مجتمعات المعرفة في المنطقة العربية: اللغة العربية بوابة للمعرفة"، تضمن نتائج التقرير في جلسة أدارها الكاتب الرئيس لدراسة حالة المغرب الدكتور أحمد أوزي، وشارك بها كل من مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية الدكتورغيث فريز، والكاتب الرئيس للتقرير العام ولدراسة حالة مصر الدكتور أحمد زايد، والكاتب الرئيس لدراسة حالة المملكة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي ، إضافةً إلى عضوة اللجنة الاستشارية للتقرير الدكتورة كلاوديا تريس، ومساعدة المدير العام للعلوم الاجتماعية والإنسانية في منظمة اليونسكو السيدة ندى الناشف.ونظمت مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية على هامش الاحتفالية الملتقى الأول لرؤساء أقسام تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في أوروبا، بدعم من برنامج الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود لدعم اللغة العربية في اليونسكو، والذي يهدف إلى التعريف بالمؤسسات اللغوية العربية الأوروبية، وربط المؤسسات اللغوية العربية في أوروبا ببعضها وربطها بالمؤسسات اللغوية في العالم العربي.وسمح الملتقى بتقييم المنتج اللغوي في أوروبا واستعراض أوجه القصور والحاجات، ومواطن القوة والإنجازات، وبناء أفكار لمشروعات مشتركة ممكنة، حيث تناول الملتقى عدة محاور تتضمن: ‏آليات التكامل في بناء الأهداف وتنفيذ الأعمال والبرامج بين الأقسام العلمية المتخصصة في تعليم اللغة العربية في أوروبا، و‏الصعوبات والعوائق التي تواجه عمليات تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في أوروبا، ‏إضافة إلى تبادل الخبرات حول أبرز التجارب والبرامج والتطبيقات التقنية التي تخدم تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.// انتهى //22:34ت م0264