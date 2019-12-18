الحديثة 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واستفقد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف المهندس عبدالله بن أحمد الأحمري اليوم المحجر النباتي والحيواني بمنفذ الحديثة الحدودي.واطلع المهندس الأحمري خلال جولته التفقدية على سير العمل بالمحجر ، وناقش الخطط التشغيلية لاستقبال الصادرات والوردات من وإلى المحجر .ووجه جميع العاملين بالمحجر بتكريس الجهود ومضاعفتها ، مشدداً على ضرورة الالتزام بتطبيق المعايير والاشتراطات المحجرية والتقيد بالمواصفات ورفع جودة العمل نظراً للدور الحيوي الذي يمثله المحجر .// انتهى //22:43ت م0266