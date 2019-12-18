الرياض 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واسعقدت اللجنة الأمنية المشتركة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية جيبوتي اليوم اجتماعها الأول وذلك بمقر المديرية العامة لحرس الحدود في الرياض .ورأس معالي مدير عام حرس الحدود السعودي الفريق عواد بن عيد البلوي الجانب السعودي فيما رأسه من الجانب الجيبوتي معالي أمين عام وزارة الداخلية الجيبوتية سراج عمر عبد القادر، بحضور أعضاء اللجنة الأمنية المشتركة من الجانبين.وفي مستهل الاجتماع نقل معالي مدير عام حرس الحدود للمجتمعين تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وتمنياته لهم بالتوفيق وأن يحقق الاجتماع أهدافه.واستعرضت اللجنة في اجتماعها سبل تعزيز مسارات التعاون في عدد من الموضوعات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والزيارات والتعاون في عدد من المجالات .// انتهى //22:47ت م0267