مكة المكرمة 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واسقلّد قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد بن وصل الأحمدي، العقيد عبدالكريم أحمد الزهراني من منسوبي القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة "عقيـد".وهنأ اللواء "الأحمدي" العقيد "الزهراني"، متمنياً له التوفيق والسداد.من جهته عبر العقيد عبدالكريم الزهراني عن سعادته بالثقة الملكية الكريمة التي ستكون دافعاً له لبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن وخدمة ضيوف الرحمن.// انتهى //22:49ت م0269