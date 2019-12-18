الرياض 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واسأعلن نادي الإبل المشرف على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة عن جوائز يومية لحضور المهرجان، المقام حاليًّا في منطقة الصياهد، التي تبعد 140 كم عن العاصمة الرياض، تقديرًا لدور الجمهور في إحياء الفعالية الأكثر شعبية في المنطقة العربية.وكان أول الفائزين في جائزة (نجم المدرج) الطفل بخيت الدوسري، حيث فاز بجائزة "جوال" مقدمة من نادي الإبل.وعبَّر الطفل -الذي حضر مع والده لمشاهدة جمال الإبل، وتشجيع الملاك المشاركين في المهرجان- عن سعادته بعد الفوز بالجائزة التي تسلمها من إدارة النادي بالمكان المخصص في ميدان المهرجان.ويأتي اختيار الفائز بالجائزة عن طريق كاميرا البث التلفزيوني المباشر، وهو ما يُعرف بـ"صيد الكاميرا"، حيث تلتف الكاميرا على الجماهير، وتقوم بتقريب الصورة على الأكثر تفاعلًا وتشجيعًا من الجماهير الحاضرة في المدرج المخصص لهم من قِبل إدارة المهرجان.// انتهى //22:51ت م0270