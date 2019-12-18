القاهرة 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واسيعقد المجلس المصري للشؤون الخارجية يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين مؤتمره السنوي تحت عنوان "أمن الشرق الأوسط .. الفرص والتحديات"، وذلك بمشاركة وزير الخارجية المصري سامح شكري.ومن المقرر أن تناقش جلسات المؤتمر المحددات الداخلية لأمن الشرق الأوسط والتطورات الديموجرافية والاقتصادية في دول المنطقة والجوانب الاقتصادية والسياسية والقانونية لغاز شرق المتوسط واحتياطات المنطقة ونصيب مصر منها، ومقومات التحول إلى مركز إقليمي للطاقة ومدى إمكانية تحقق ذلك مستقبلًا.وتتناول جلسات المؤتمر رؤية مصر والرؤى الإقليمية لأمن الشرق الأوسط، فضلًا عن رؤى الدول الإقليمية غير العربية لأمن المنطقة، إضافة إلى الإستراتيجية الأمريكية ورؤية القوى الكبرى لأمن المنطقة، إضافة إلى الأجندة الدولية تجاه الإرهاب في الشرق الأوسط.// انتهى //23:13ت م0273