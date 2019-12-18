ليبرافيل 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واسافتتح رئيس جمهورية الجابون علي بونجو أونديمبا اليوم أعمال قمة التجمع الاقتصادي لدول وسط إفريقيا.وألقى رئيس القمة الرئيس أونديمبا كلمة رحّب فيها بزعماء الدول المشاركة في القمة، مبينًا أن الإصلاحات المنتظرة ستساعد التجمع الاقتصادي لدول وسط إفريقيا على مواجهة التحديات الراهنة، وتعزز دور التجمع بوصفه أحد أعمدة الاتحاد الإفريقي.ومن المقرر أن تبحث القمة إجراء إصلاحات مؤسساتية داخل التجمع الاقتصادي لدول وسط إفريقيا.يذكر أن التجمع الاقتصادي لدول وسط إفريقيا تأسس منذ نحو 36 عامًا بغرض إقامة سوق مشتركة بين الدول الأعضاء وهي أنغولا وبورندي والكامرون وجمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو والكونغو الديمقراطية والجابون وغينيا الاستوائية وتشاد وساوتومي وبرنسيب.// انتهى //23:19ت م0274