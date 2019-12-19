تبوك 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واسنظمت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك اليوم فعالية ثقافية، احتفاءً باليوم العالمي للغة العربية تحت شعار: "اللغة العربية والذكاء الاصطناعي" ، بحضور عدد من المهتمين بشأن اللغة العربية وذلك بمقر الجمعية.وتضمنت الفعالية معرضاً فنيًا وورشة للخط العربي وندوة ثقافية بعنوان "حوار لغة الضاد" شارك فيها كل من الدكتور مسعد العطوي، والعضوة بمجلس الشوري الدكتورة نورة المري والدكتورة عايشة الحكمي وأدارها رئيس قسم اللغة العربية بتعليم المنطقة سعد آل حبتر .ورحب مدير جمعية الثقافة والفنون بتبوك ماجد ناشي العنزي في بداية الندوة بالحضور، مشيراً إلى مبادرة سمو وزير الثقافة بتسمية عام 2020م بـ"عام الخط العربي" ، احتفاءً بالقيمة الثقافية التي يمثلها الخط العربي ودوره في التعبير عن مخزون اللغة العربية.وتم خلال الندوة مناقشة أهمية اللغة العربية وعلاقتها بالذكاء الاصطناعي وضرورة دعم المبادرات التي تسهم في حضور اللغة العربية على الصعيد العالمي.// انتهى //00:07ت م0277