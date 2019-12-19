جدة 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واسوصل عدد زوار معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة منذ انطلاقته حتى اليوم 269135 زائراً من الجنسين، متنقلين بين أجنحته التي ضمت مشاركة الجهات الحكومية والأهلية و 400 دار نشر من 40 دولة عربية وإسلامية وعالمية، حيث يتربع على مساحة 30.000 متر مربع بأرض الفعاليات بأبحر الجنوبية.وتستمر فعاليات المعرض على مدى 10 أيام متضمنة أكثر من 50 فعالية في برنامجه الثقافي ومشاركة مختلف الجهات بأجنحة وعروض مختلفة إلى جانب استقطاب ٣٥٠ ألف عنوان في شتى أوعية المعرفة لتلبية أذواق مختلف شرائح المجتمع، مما يعزز مكانة المملكة لاحتضان الفعاليات الكبرى وتقديم الثقافة بأجمل صورها وأشكالها ووفق ما تحتضنه جدة من مقومات ومخزون ثقافي وإرث حضاري وتعزيز البيئة الثقافية.وتشهد منصات التوقيع بالمعرض تنافس أكثر من 200 مؤلف ومؤلفة للتوقيع على كتبهم أمام زوار المعرض في هذا الحدث الثقافي الذي يراعي التجديد في تقديم المحتوى والرقي بالمنتج المقدم .// انتهى //00:09ت م0278