الرياض 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واساستقبلت لجنة التحكيم الأولية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة بالصياهد الجنوبية ١٤٠ كم شمال شرقي الرياض اليوم المشاركين القادمين إلى المهرجان في لون الوضح.وأهلت اللجنة سبعة مشاركين وهم: مبخوت هذال نزهان الدوسري ، خالد صالح عبدالعزيز الراجحي ، عبود هريسان ناصر المقاطي، طاحوس فالح دغيم المسعري، سالم عبدالله مطر البقمي ، محمد عبدالله الفصام الدوسري ، حسين حمد هادي الغصين .من جانب آخر تستعرض غدًا اللجان التحكيمية بالمهرجان في فئة الفحل وإنتاجه اللون مجاهيم، بمشاركة سبعة تم تأهيلهم إلى المراحل النهائية وهم : المجمول سالم المجمول الدوسري ، بادي بداح عواد الدوسري ، سالم هادي مسعود المري، عبيد محمد عبيد العامري ، محمد شعف وقيان الدوسري ، محمد عبدالله الفصام الدوسري ، مسلم عوض شعران المنهالي.// انتهى //00:11ت م0279