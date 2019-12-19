المدينة المنورة ٢١ ربيع الآخر 1441 هـ الموافق ١٨ ديسمبر 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة غداً محاضرة بعنوان: " مفهوم الوسطية والاعتدال في الاعتقاد "، يلقيها الدكتور عبدالله بن محمد الساعدي، وذلك في مسجد قباء بعد صلاة المغرب.وتأتي المحاضرة ضمن مبادرة القيم والأخلاق "خير أمة "، الذي ينظمه الفرع لتبصير الناس، وتعزيز القيم الإسلامية السامية والأخلاق الحميدة في نفوسهم، وحث المجتمع على أهمية الإخلاص في القول والعمل.// انتهى //00:12ت م0280