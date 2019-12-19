باريس 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واسشارك معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني اليوم في العاصمة الفرنسية باريس في احتفال منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو ) باليوم العالمي للغة العربية، بدعمٍ من مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية وبالتعاون مع مندوبية المملكة لدى اليونسكو ، والذى يقام هذا العام تحت عنوان " اللغة العربية والذكاء الاصطناعي .وشدد معالي نائب رئيس مجلس الشورى في كلمة له في الاحتفال على أهمية الاهتمام باللغة العربية لأنها تمثل هويتنا العربية والإسلامية وهي اللغة التي أنزل بها القرآن الكريم، موضحًا أن أهمية اليوم العالمي للغة العربية تكمن في اختيار المواضيع وطرحها، فكان عنوان السنة الماضية " اللغة العربية والشباب " وهذه السنة تم التطرق إلى عنوان مهم هو " اللغة العربية والذكاء الاصطناعي" .وأكد معاليه أهمية خدمة اللغة العربية عن طريق التقنية بما يواكب متطلبات العصر ..لافتًا إلى أن التغني باللغة العربية واستذكار أمجادها فقط لا يكفي، بل يجب تكثيف العمل لتكون اللغة في خضم جميع التعاملات والبرامج الإلكترونية في حياة الإنسان.ونوّه معاليه بأهمية إقامة المؤتمرات واللقاءات عن اللغة العربية ،حيث إنها تواجه تحديات كثيرة في الترجمة والتعريب والبرامج التقنية، مطالبًا بالمزيد من خدمة اللغة العربية وانتشارها من خلال إيجاد برامج الترجمة الفورية للنص عن طريق التقنية ، ومن خلال تكثيف إقامة اللقاءات والمؤتمرات المتخصصة حتى لا تقف العربية مكانها وتتجاوزها بقية اللغات.وقدر معالي الدكتور عبدالله المعطاني الشراكات الإستراتيجية في منظمة اليونسكو وبالأخص بين المنظمة ومؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية في سبيل خدمة اللغة العربية، مثمنًا عاليًا الجهود الكبيرة والمستمرة التي تبذلها مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية في تقديم الدعم لكل مامن شأنه الاهتمام بلغتنا العربية بما يعزز من مكانتها واستخداماتها وانتشارها عالميًا. معربًا عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز والقائمين عليها بما يخدم لغتنا عبر تنفيذ عدد من المشاريع أو الشراكات التي تعقدها مع الجامعات والمنظمات والمراكز لخدمة اللغة العربية ودعمها وتعزيز وجودها وتعليمها، سائلاً الله عز وجل أن يوفق القائمين على هذه المؤسسة في تحقيق أهدافها النبيلة .// انتهى //00:14ت م0281