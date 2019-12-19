بريدة 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واس‫أقامت جامعة القصيم مُمثلة بقسم اللغة العربية وآدابها بكلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية اليوم ندوة علمية بعنوان "اللغة العربية والذكاء الاصطناعي", بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، الذي يصادف يوم 18 ديسمبر من كل عام.وناقشت الندوة ورقتي عمل علميتين، الأولى بعنوان: (اللغة العربية والتنمية المستدامة) قدَّمها الخبير في العلوم والتكنولوجيا للتنمية المستدامة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالرياض الدكتور محمد مراياتي، ركّز خلالها على أهمية اللغة العربية في الاقتصاد المعرفي والرهانات المستقبلية التي يمكن أن تتقدم فيها اللغة العربية ضمن لغات العالم.بعد ذلك قدم أستاذ الذكاء الاصطناعي في جامعة القصيم الدكتور خالد الميمان الورقة الثانية بعنوان (اللغة العربية والمعالجة الآلية)، تحدث فيها عن المعالجة الآلية للغات الطبيعية والصعوبات التي تحيط باللغة في مجال معالجتها الآلية، متطرقًا للآفاق التي تفتح للعربية مستقبلًا في مجال الحوسبة والذكاء الاصطناعي.‫وأوضح عميد الكلية الدكتور إبراهيم اللاحم أن الكلية تحتفل بهذه المناسبة من خلال هذه الندوة العلمية التي تعالج جانبين مهمين في مجال الاهتمام باللغة وهما: اللغة العربية والتنمية المستدامة والمعالجة الآلية.يذكر أن فعاليات القسم للاحتفال بهذه المناسبة ستشمل إقامة معرض بالعثيم مول ببريدة غدًا، يتخلله أنشطة ثقافية ومسابقات.// انتهى //00:22ت م0282