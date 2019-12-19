الرياض 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واسثمن صاحب السمو الأمير سلطان بن سعود بن محمد عضو اللجنة الاستشارية بنادي الإبل دور برنامج ليالي الصياهد الذي يبث على القناة الرياضية السعودية، في التعريف بمميزات الإبل ودور المملكة في الحفاظ على هذا الإرث الكبير للعرب والمسلمين، وطرح عدد من المواضيع التي تهم المشاركين والجمهور في المهرجان الأضخم من نوعه في العالم، حيث يغطي البرنامج المواضيع المختلفة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته الرابعة.جاء ذلك خلال زيارة سموه اليوم للبرنامج والقنوات المحلية السعودية في مقر المهرجان ،واعداً بأن يكون ضيفاً للبرنامج في الحلقات المقبلة، لتقديم كل ما يثري المشاهد المتابع والمهتم للإبل، رافعاً شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله-، لما يقومون به من جهود كبيرة للحفاظ على الإرث الوطني وتشجيع المسابقات العريقة مثل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.// انتهى //00:35ت م0283