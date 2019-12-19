نيويورك 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم على تباين، وسط تفاؤل للمستثمرين حيال النمو الاقتصادي العالمي.وتراجع مؤشر (داو جونز) الصناعي بمقدار 25.74 نقطة، ما نسبته 0.09 في المئة، ليصل عند مستوى 28241.42 نقطة، فيما فقد (ستاندرد اند بورز 500 ) بنسبة 0.04 في المئة، ما يعادل 1.23 نقطة، ليغلق عند مستوى 3191.29 نقطة.وارتفع مؤشر (ناسداك) المجمع بمقدار 4.38 نقطة، ما نسبته 0.05 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 8827.74 نقطة.// انتهى //01:28ت م0287