نجامينا 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واسالتقى الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو بالعاصمة التشادية نجامينا، رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق دومنيك دو فيلبان .وناقش الجانبان خلال اللقاء العلاقات بين جمهورية تشاد وفرنسا، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات والقضايا المهمة المشتركة، إلى جانب التطرق إلى قوة مجموعة الساحل لمكافحة الإرهاب ودعمها من قبل المجتمع الدولي، ماديًا وفنيًا وتنمويًا، من أجل التصدي للجماعات الإرهابية المسلحة المتواجدة بالمنطقة.// انتهى //02:03ت م0289