نيامي 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واسمدد البرلمان النيجري حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر أخرى في ولايتي "ديفا" أقصى الشرق وتيلابيري غرب البلاد، اللتين تشهدان وضعا أمنيًا مضطربًا.ومنذ فبراير 2015، تسري حالة الطوارئ في ولاية ديفا الواقعة على الحدود مع بحيرة تشاد حيث تنشط جماعة "بوكو حرام" المتطرفة. وتم تمديد هذا الإجراء في مارس 2017، إلى المنطقة الحدودية مع مالي لمواجهة استمرار التهديدات الإرهابية.ومنذ ذلك الحين، تم تمديدها كل ثلاثة أشهر، كان آخرها في أغسطس الماضي.// انتهى //02:04ت م0290