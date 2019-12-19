تونس 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واساختتمت بالعاصمة التونسية اليوم، احتفالات " تونس عاصمة للثقافة الإسلامية لسنة 2019".وأعلنت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة " الإيسيسكو " تسلم "القاهرة" مشعل الثقافة في العالم الإسلامي عن المنطقة العربية لسنة 2020، وتسلم مدينة "بخارى" في أوزباكستان مشعل عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي عن المنطقة الآسياوية لسنة 2020.وأشار وزير الثقافة التونسي في كلمته بالمناسبة إلى خصوصيات البلاد التونسية الحضارية والتاريخية التي مكنتها من التتويج كعاصمة للثقافة الإسلامية سنة 2019 عن المنطقة العربية.من جانبه أشار المدير العام "للإيسيكو" سالم بن محمد المالك إلى الثراث المادي واللامادي الذي تتميز به تونس ومختلف معالمها الدينية ذاكرا بالخصوص معلم "جامع الزيتونة" بالمدينة العتيقة في تونس العاصمة، وذلك لما يتميز به هذا المعلم من خصوصيات تاريخية ومساهمته في نشر الثقافة العربية الإسلامية في "إفريقية" والعالم الإسلامي، مضيفا أن العديد من الفقهاء في الدين قد تكونوا في هذا الجامع.وأعلن بالمناسبة عن تكفل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة بترميم بيت العلامة ابن خلدون كاعتراف بالجميل لهذه الشخصية التاريخية العريقة.// انتهى //02:04ت م0291