الرياض 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:أمير حائل يدشن مستشفى الولادة والأطفال الجديدفيصل بن نواف يرأس اجتماع المرحلة الثانية لبناء مشروع إستراتيجية تطوير الجوففيصل بن مشعل يزور مركز شري ويلتقي الأهالينائب أمير جازان يتابع تداعيات الأمطار والتقلبات الجوية بفيفاءوزير الطاقة يبحث التعاون المشترك مع وزيرة الشؤون الخارجية الكوريةوزير الإعلام يوجه بفتح تحقيق حول ما حدث في أحد البرامج الرياضيةوزير التعليم: الاحتفاء باللغة العربية تعبير عن حضارة الإنسان وثقافتهالجبير يستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية السويديجامعة الملك فيصل تُصدر بياناً حول ما نُشر عن اختراق نظامهااتفاقية الاهتمامات الثقافية المشتركة تجمع أدبي الرياض وجامعة نور«اليونسكو» تحتفي باليوم العالمي للغة العربيةسعوديون يختتمون دورةً تدريبية على مفاهيم التواصل بين الثقافات في فيينااختيار الرياض أول عاصمة عربية رقمية لعام 2020سعد الحريري يعلن عدم ترشحه لتشكيل الحكومة اللبنانية المقبلةالجيش الليبي يتقدّم.. ومعارك طرابلس تدخل مرحلة الحسمبعد العقوبات الأميركية.. «هواوي» تخطط لفتح مصنع في أوروبا// يتبع //06:44ت م0003