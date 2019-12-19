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الخميس 1441/4/22 هـ الموافق 2019/12/19 م واس
الرياض 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
أمير حائل يدشن مستشفى الولادة والأطفال الجديد
فيصل بن نواف يرأس اجتماع المرحلة الثانية لبناء مشروع إستراتيجية تطوير الجوف
فيصل بن مشعل يزور مركز شري ويلتقي الأهالي
نائب أمير جازان يتابع تداعيات الأمطار والتقلبات الجوية بفيفاء
وزير الطاقة يبحث التعاون المشترك مع وزيرة الشؤون الخارجية الكورية
وزير الإعلام يوجه بفتح تحقيق حول ما حدث في أحد البرامج الرياضية
وزير التعليم: الاحتفاء باللغة العربية تعبير عن حضارة الإنسان وثقافته
الجبير يستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية السويدي
جامعة الملك فيصل تُصدر بياناً حول ما نُشر عن اختراق نظامها
اتفاقية الاهتمامات الثقافية المشتركة تجمع أدبي الرياض وجامعة نور
«اليونسكو» تحتفي باليوم العالمي للغة العربية
سعوديون يختتمون دورةً تدريبية على مفاهيم التواصل بين الثقافات في فيينا
اختيار الرياض أول عاصمة عربية رقمية لعام 2020
سعد الحريري يعلن عدم ترشحه لتشكيل الحكومة اللبنانية المقبلة
الجيش الليبي يتقدّم.. ومعارك طرابلس تدخل مرحلة الحسم
بعد العقوبات الأميركية.. «هواوي» تخطط لفتح مصنع في أوروبا
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