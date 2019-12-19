وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.وقالت صحيفة "الرياض " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( جاذبية الاستثمار ) : دعم القطاع الخاص وتحفيزه، يشكلان ركيزة أساسية في خطط الحكومة وبرامجها المستقبلية، ولذلك لم يكن مستغرباً إعلان وزير التجارة أول من أمس، أثناء لقائه رجال الأعمال في مجلس التجار بغرفة الرياض، عن اكتمال دراسة تشمل مراجعة جميع الرسوم، بما فيها المقابل المالي، ليؤكد حرص الحكومة على تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتحسين ثقة القطاع الخاص بالاقتصاد وتعزيز دوره التنموي، حيث تواصل الحكومة مراجعة وتحسين الأنظمة والإجراءات، بما يدعم أداء الأهداف المنشودة لدعم الاقتصاد الكلي للمملكة ومساندة قطاع الأعمال.واشارت الى أن رؤية 2030، أكدت على دور القطاع الخاص في رسم مسار اقتصاد المملكة، من خلال رفع مساهمته من 40 % إلى 65 % من الناتج المحلي بحلول 2030، والبعض يرى أن القطاع الخاص، هو المنفذ الحقيقي لرؤية المملكة وبرامجها الأخرى، والدولة حريصة على تيسير وتسهيل الإجراءات الحكومية للقطاع الخاص، وسبق أن أعلنت عن ضخ المزيد من حزم التحفيز للقطاع الخاص، لدعمه في تأدية دوره الوطني في التنمية، والتغلب على جوانب التعثر، ومواكبة الحراك التنموي الكبير الذي تعيشه المملكة، ومكانتها الاقتصادية العالمية.وأعتبرت أن تطوير الأنظمة واللوائح أمام بيئة الأعمال، سيجعلها بيئة جاذبة ومنافسة عالميًا، ووزارة التجارة والاستثمار، أكدت في عدة مناسبات، استمرارها في تعزيز التنافسية بين منشآت القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتنمية الصناعات والخدمات الوطنية، وتطبيق برنامج الخصخصة، وفي المقابل فإن القطاع الخاص، مطالب بمساندة محاور وخطط رؤية المملكة 2030، وتحقيق مستهدفاتها، والسعي نحو الابتكار والمنافسة، إضافة إلى ممارسة واجباته الوطنية في توظيف السعوديين، ووقف التستر التجاري الذي يضرب الكثير من مفاصل التجارة والأعمال، وتحسين بيئة الرواتب في منشآته لتأمين الاستقرار الوظيفي.ورأت أن الأمر المطمئن حالياً، هو انفتاح الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى بشفافية عالية، على ما يطرحه القطاع الخاص من هموم ومقترحات، وهذا يساعد الجميع على حصر المعوقات وتذليلها، كما حدث أول من أمس مع إطلاق غرفة الرياض مجلس التجار، والذي التقى فيه وزير التجارة رجال الأعمال، لفتح المزيد من قنوات التواصل والحوار مع قطاع الأعمال، وتقريب وجهات النظر، وهذا سيساهم في تحقيق الأهداف التي يتطلع الجميع إلى بلوغها من خلال رؤية 2030.// يتبع //06:44ت م0004