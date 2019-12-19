نيويورك 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واسافتتح القائم بأعمال وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة بالإنابة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي امس الاربعاء، جناح المملكة العربية السعودية المشارك في المعرض الذي نظمه النادي العربي في الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية بمشاركة الفنان والخطاط السعودي وافي بن محمد البخيت الذي عرض مجموعة مميزة من لوحاته التي رسمها بالخط العربي، ليبرز جمال اللغة العربية وروعة الخط العربي.وتضمن المعرض عدد من اللوحات الفنية التي كان أبرزها شعار الأمم المتحدة، حيث رسمها الفنان البخيت باستخدام الاحرف العربية مسطرا بعبارات مقتبسة من ميثاق الأمم المتحدة لوحة ابداعية نالت إعجاب جميع زوار المعرض.وقد شهد المعرض الذي شارك في تنظيمه عدد من الوفود الصديقة والشقيقة لدى الامم المتحدة إقبالا واسعا من عدد كبير من كبار مسؤولي الأمم المتحدة وأعضاء الوفود الأعضاء والزوار.وتأتي مشاركة وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في احتفال اليوم العالمي للغة العربية بمجموعة من اللوحات المرسومة بالخط العربي بالتزامن مع إعلان سمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة تسمية عام 2020 المقبل بـ"عام الخط العربي" احتفاء بالخط العربي وتقديرا لما يمثله من أهمية في التعبير عن مخزون اللغة العربية وما يمتلكه من تاريخ وجماليات في هندسته وتفاصيله وأشكاله.الجدير بالذكر أن الاحتفال العالمي باللغة العربية هو إحياء لذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في يوم ١٨ ديسمبر من العام ١٩٧٣، اللغة العربية ضمن اللغات الست الرسمية في ‫الأمم المتحدة بعد اقتراح تقدمت به ‫المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية الشقيقة خلال الدورة ١٩٠ للمجلس التنفيذي لمنظمة ‫الأمم المتحدة للثقافة والعلوم والتربية (اليونسكو).// انتهى //07:04ت م0008