الباحة 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدني في مدى الرؤية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات العقيق, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.// انتهى //08:23ت م0009