الرياض 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واستأهل 151 مشروعاً في 21 مجالاً علمياً إلى معرض التصفية النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2020" الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" سنوياً بالتعاون مع وزارة التعليم.ويقام معرض التصفية النهائية لأولمبياد "إبداع 2020" والحفل الختامي في مقر جامعة الملك سعود بمدينة الرياض خلال الفترة (من 12 إلى 15 فبراير 2020م).ويتم خلال معرض التصفية النهائية اختيار 27 مشروعاً علمياً، يتم ترشيح 20 مشروعاً منها، يخضع أصحابها إلى تدريب مكثف لتمثيل المملكة دولياً للمنافسة على جوائز المعرض الدولي للعلوم والهندسة "آيسف"، مع طلاب من مختلف دول العالم، والذي يقام في مدينة آناهايم بولاية كاليفورنيا الأمريكية خلال الفترة (من 10 إلى 15 مايو 2020م).وفاز 72 مشروعاً للطلاب و79 مشروعاً للطالبات، يمثلون 12 إدارة تعليمية للبنين و13 إدارة تعليمية للبنات، في المرحلة الرابعة من أولمبياد إبداع، والخاصة بالمعارض المركزية والورش التدريبية المصاحبة، والتي أقيمت في كل من: الرياض، جدة، والخبر، بالتعاون مع إدارات تعليم الموهوبين في المملكة، وشارك فيها 301 طالب وطالبة من 38 إدارة تعليمية من مختلف مناطق المملكة، تحت إشراف نخبة من المشرفين المتميزين.ودعت موهبة الطلبة المتأهلين لمرحلة التصفية النهائية إلى ضرورة استكمال المراحل المتبقية من خلال الموقع الرسمي للمسابقة والمتمثلة في تحديث بيانات المشروع والتي تشمل (عنوان المشروع, وملخص المشروع, وورقة البحث, ومجال المشروع, وتسجيل البيانات البنكية, وطباعة البطاقة الخاصة بإبداع) وذلك خلال الفترة من 15/12/2019م الى 7/1/2020م ويجسد "أولمبياد إبداع" الشراكة المميزة والناجحة بين "موهبة" ووزارة التعليم، للارتقاء بمجتمع الموهبة والإبداع في ‏المملكة ودعم مسيرته التنموية، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للإبداع، ويعقد سنوياً حيث يساهم آلاف المشرفين التعليميين، وإدارات الموهوبين بالوزارة، مع باحثين من جهات مختلفة لدعم الطلبة في مشاريعهم البحثية.ويتكون الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي من ثماني مراحل، وبدأت مرحلته الأولى بمشاركة 76 ألف طالب وطالبة من مختلف مناطق المملكة وإداراتها التعليمية.// انتهى //08:53ت م0014