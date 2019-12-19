الباحة 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واسعقد فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة أمس, اجتماعه الثاني للمجلس الاستشاري للأشخاص ذوي الإعاقة, برئاسة مديرعام فرع الوزارة بالمنطقة ورئيس المجلس شائق بن محمد آل شائق.وناقش الاجتماع بناء تصور مشترك مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تحسين حياتهم، واندماجهم الاجتماعي، وإيصال صوتهم للمسؤولين, وطرح عِدة مبادرات تصب في صالحهم, ووضع أهم التوصيات التي يسعى المجلس لتحقيقها؛ بغية تقديم أفضل الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة بالمنطقة.// انتهى //08:56ت م0015