طوكيو 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واسأبقى بنك اليابان المركزي اليوم على السياسة النقدية فائقة المرونة الحالية دون تغيير، بهدف التغلب على الكساد الاقتصادي وتعزيز النمو في ضوء المؤشرات على تباطؤ الاقتصاد بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة.وقرر أيضًا في ختام اجتماعات لجنة السياسة النقدية التي استمرت يومين الإبقاء على سعر الفائدة قصيرة الأجل عند مستوى سالب 1ر0 % والفائدة طويلة الأجل في حدود صفر في المئة.وأكد البنك في بيان أنه سيواصل برنامجه الواسع لشراء الأصول.يذكر أن البنك الياباني المركزي بدأ تطبيق السياسة النقدية فائقة المرونة في أبريل 2013، بهدف رفع معدل التضخم إلى 2 % خلال عامين وهو ما لم يتحقق حتى الآن.// انتهى //09:10ت م0016