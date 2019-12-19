القاهرة 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، المباحثات الهاتفية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التي تم التوافق خلالها على تكثيف الجهود المشتركة من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل في ليبيا يحقق الاستقرار والأمن ويكافح الجماعات الإرهابية.وسلطت الضوء على دعوة مصر أمام المنتدى العالمي الأول للاجئين في جنيف أمس، المجتمع الدولي للبحث عن حلول مستدامة لأوضاع اللاجئين في العالم، وتخفيف معاناتهم الإنسانية، والحد من العبء المتزايد الذي تتحمله الدول المستضيفة.وتطرقت صحف القاهرة إلى رفض الكونغرس الأمريكي طلب إدارة الرئيس دونالد ترامب تمويل صندوق خاص لدفع "صفقة القرن" بقيمة 175 مليون دولار، مع موافقته على تحويل 150 مليون دولار للسُلطة الوطنية الفلسطينية واستئناف المساعدات لعدد من المشاريع المدنية الفلسطينية بالضفة والقطاع.ولفتت صحف الخميس الانتباه إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري أعلن أمس عدم ترشحه لتشكيل الحكومة المقبلة، مع مشاركته في المشاورات النيابية الي ستبدأ اليوم لاختيار رئيس جديد للوزراء ورفضه أي محاولات لتأجيلها تحت أي ذريعة.// انتهى //09:51ت م0019