نيويورك 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واسأكدت الكويت أهمية احترام سيادة السودان واستقلاله، مجددةً التزامها باحترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة بما فيها تلك التي تدعو إلى احترام سيادة الدول.جاء ذلك خلال كلمة الكويت في جلسة مجلس الأمن التي القتها السكرتير الأول جواهر الصباح بشأن الإحاطة الرسمية حول التقرير نصف السنوي للمحكمة الجنائية الدولية بشأن السودان.وقالت في كلمتها: "لقد دخل السودان عهدًا جديدًا عنوانه الحرية والسلام والعدالة، وإن إقليم دارفور الذي خرج من مرحلة النزاع وبدأ مرحلة بناء السلام جزء لا يتجزأ من السودان الذي يتطلب في المرحلة الحالية تعاملًا من مجلس الأمن ".وأضافت أن ذلك يأتي وفقًا للمعطيات الجديدة والمتغيرات على أرض الواقع خصوصًا في ظل استمرار العملية السلمية مع الحركات السودانية سعيًا لتحقيق السلام وكذلك العدالة التي يجب أن تكون نابعة من توافق السودانيين وقانونهم الوطني أولًا، مُعربةً عن تمنياتها بأن لا تكون إجراءات المحكمة الجنائية الدولية حجر عثرة أمام جهود تحقيق السلام في السودان.وأشارت الصباح إلى أن الكويت كونها العضو العربي في المجلس تذكر مجددًا بقرار القمة العربية الثانية والعشرين وهو الموقف العربي تجاه إجراءات المحكمة الجنائية الدولية حيث يرفض تسييس مبادئ العدالة الدولية واستخدامها في الانتقاص من سيادة الدول ووحدتها واستقرارها.// انتهى //09:54ت م0020