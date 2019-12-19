بيروت 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالحذر الشديد الذي يسود الساحة السياسية ترقبًا لنتائج الاستشارات النيابية التي ستبدأ اليوم لاختيار رئيس جديد للحكومة بعد الاعلان المفاجىء لرئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري اعتذاره أن يكون مرشحًا لرئاسة الحكومة المقبلة.وتحدثت عن تعرض محافظة إدلب شمال غربي سوريا لقصف كثيف من قوات النظام أوقع أكثر من أربعة قتلى في حين نددت الأمم المتحدة بتصاعد وتيرة الأعمال القتالية في إدلب.وأشارت صحف الخميس إلى مطالبة وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها أمس بفرض عقوبات على حكومة الاحتلال لوقف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني خصوصًا في الأغوار الشمالية.وأخبرت عن إقرار الكونغرس الأمريكي أمس رفع الحظر المفروض منذ عقود على تزويد قبرص بأسلحة أمريكية.وتطرقت صحف لبنان إلى تحذير رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا دير لايين من أن الفشل في التفاوض سريعًا على اتفاق تجاري جديد بعد بريكست سيضر ببريطانيا أكثر من الاتحاد الأوروبي.// انتهى //09:56ت م0021