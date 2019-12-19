جدة 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واسشارك مستشفى شرق جدة في فعاليات اليوم العالمي للتطوع من خلال عدد من الفرق التطوعية والأقسام التابعة للمستشفى,حيث تم تنفيذ المبادرات التي ساهمت في رفع ثقافة الوعي الصحي لكافة شرائح المجتمع كباراً وصغاراً.وشملت المبادرات العديد من التخصصات الطبية ومنها مبادرة ثقتي بابتسامتي، التي شارك فيها (20) متطوعاً من أطباء ومساعدي طب الأسنان، وأستفاد منها (1316) مستفيدًا، ومبادرة التعايش مع أمراض الدم والتي نظمها مركز أمراض الدم بالمستشفى، وشارك فيها (62) متطوعاً وأستفاد منها (3505) مستفيدين، كما قدم قسم الأطفال بالمستشفى خلال الفعالية أيضاً مبادرة " أم واعية وطفل سليم " بمشاركة (26) متطوعاً أستفاد منها (2000) مستفيد.ونفذت عيادة أطفال الإيدز التخصصية مبادرة "بفحصك تحمي طفلك"، والتي شارك فيها (23) متطوعاً أستفاد منها (1150) مستفيد، بالإضافة إلى تنفيذ قسم الأطفال مبادرة "غذاءك دواءك ونحن معك" بمشاركة (30) متطوعاً والتي أستفاد منها (1700) مستفيد، أما قسم المختبر فكانت مشاركته في الفعالية بمبادرة "معاً للقضاء على فيروس الالتهاب الكبدي (سي)" ونفذها (31) متطوعاً أستفاد منها (1702) مستفيدين، وشارك قسم التثقيف الصحي في الفعاليات من خلال (24) متطوعاً، والتي أستفاد منها (325) مستفيد.// انتهى //10:14ت م0022